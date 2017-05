Apple niet naar voormalige C&A-winkel Utrecht

Redactie Emerce Nieuws -

Apple gaat zich niet vestigen in de voormalige C&A-winkel op het Vredenburg in Utrecht. Dat zegt eigenaar Redevco tegen het AD. Geruchten over de komst van Apple naar Utrecht circuleerden eind vorig jaar.



Gesprekken zijn er in elk geval niet geweest, aldus woordvoerder El Moussaoui van Redevco.

C&A sluit het filiaal op het Vredenburg deze maand. Daarom heeft beheerder Redevco plannen om het pand te herontwikkelen. De totale oppervlakte van de drie verdiepingen bedraagt 1.350 vierkante meter.

Apple wilde zich een paar jaar geleden wel in Utrecht vestigen, maar dat is niet doorgegaan omdat het Amerikaanse bedrijf even geen nieuwe winkels wilde openen in Nederland.

Er zijn overigens wel twee Apple-verkooppunten in de binnenstad: A-Mac in de Mariastraat en leapp in de Burgemeester Reigerstraat.