Baidu integreert e-commerce van JD.com

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Chinese gebruikers van Baidu-apps moeten met een enkele vingerbeweging items kunnen kopen bij JD.com. Dat vloeit voort uit de niet-exclusieve samenwerking tussen de twee partijen uit het Verre Oosten.

Afgelopen weekend maakten de bedrijven een strategische samenwerking bekend waarbij JD.coms kennis over consumentengedrag en het bereik van Baidu worden gecombineerd. Dat moet tot betere targeting en, daarmee, effectievere reclame leiden en voor JD.com tot hogere conversieratio’s.

Concreet gaat het om de zoekmachine Baidu, diens landkaarten-, muziek- en videodienst en zijn chatplatform waarin het e-commerceaanbod wordt versleuteld. Veel meer dan mobiele internetgebruikers in het Westen willen Chinezen geïntegreerde diensten: één app met daarin ze zo veel mogelijk verschillende functies.

WeChat is daarbij een goed voorbeeld. Dat brengt alle denkbare internetdiensten, via externe koppelingen, allemaal in dat ene chatprogramma bijeen.

JD.com krijgt ook toegang tot de diepe kennis over kunstmatige intelligentie van Baidu.

Hieronder een demonstratie van WeChat: