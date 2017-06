Breakzy: de beste stopplekken op autovakantie

Gerrie Brand Emerce Nieuws -

Start-up Breakzy staat aan de vooravond van de proeve van bekwaamheid: zullen Nederlandse autovakantiegangers de app massaal downloaden deze zomer? Medeoprichter Marcel de Lusenet mikt op tienduizend gebruikers dit jaar.

Wat is Breakzy?

“Het idee is anderhalf jaar geleden ontstaan vanuit eigen ervaring. Mijn compagnon Judy en ik hebben allebei jonge kinderen en dan ga je natuurlijk met de auto op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Af en toe moet je onderweg ergens stoppen. Heel vaak was dat een rommelig tankstation met vieze wc’s waarna bleek dat twintig minuten verderop een fantastisch leuke stopplek was. Zo is Breakzy ontstaan: een routeplanner die mensen op vakantie helpt om leuke stopplaatsen te vinden en de reis zo wat aangenamer te maken.”

Hoe doen jullie dat?

“We hebben in mei de website en app voor iOS en Android gelanceerd. Hierin combineren we ‘harde’ informatie, zoals hoeveel kilometer je van de volgende stopplek bent verwijderd en wat de faciliteiten zijn met ‘zachte’ informatie in de vorm van reviews. Gebruikers geven een score voor hygiëne, duurzaamheid, kindvriendelijkheid, eten & drinken, enzovoorts. Ze kunnen ook een tekst en foto’s plaatsen. De app is offline te gebruiken, al is dat met het verdwijnen van de hoge dataroamingkosten binnen de EU minder belangrijk geworden.”

Wat is het verdienmodel?

“We willen gerichte advertising gaan aanbieden. Doordat de app locatiegebaseerd is kunnen we bijvoorbeeld laten zien dat je over vijf minuten koffie kunt drinken bij een Starbucks. Dit doen we nu nog niet, omdat we eerst het aantal gebruikers willen uitbouwen en meer content willen toevoegen. We hebben nu een lijst van drie- tot vierduizend stops op de populairste vakantieroutes maar hier zijn voor de rest van Europa nog veel uitbreidingen op mogelijk.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

“Op dit moment is Breakzy alleen in de Nederlandse taal beschikbaar, maar het concept is natuurlijk relatief eenvoudig uit te breiden naar andere talen en landen. Dat plan hebben we in ons achterhoofd. Daarnaast denken we na over wat je met deze techniek kunt betekenen voor andere doelgroepen. Denk aan vrachtwagenchauffeurs die een veilige rustplek zoeken. Maar dat is echt toekomstmuziek. We zijn net gelanceerd en zijn een paar duizend keer gedownload. De zomervakantie wordt spannend, want dan gaan we zien of de downloads stijgen en of mensen recensies achterlaten. Daarin zit toch onze meerwaarde.”

Hoe is Breakzy gefinancierd?

“De ontwikkeling van de app en website hebben we uit eigen portemonnee betaald. Daarnaast hebben we via crowdfunding geld opgehaald dat we in de marketingcampagne steken. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van Doorgaan.nl. Dat platform is erop gericht ondernemers te stimuleren, het gaat meer om ambassadeurschap en gunnen dan om rendement. We blijven dus zelf aan het stuur zitten en dat vind ik in deze opstartfase erg prettig.”