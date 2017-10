BREIN sluit websites

Redactie Emerce Nieuws -

Stichting BREIN heeft twee websites gesloten waar op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken werden geopenbaard. Op Movies2explore.com en Music4you werden door meerdere uploaders massaal onderling films, tv-series, e-books, muziekwerken en games gedeeld.

Gecombineerd hadden de websites in totaal meer dan 4.000 leden. Tegen de beheerder en tevens grootste uploader van Movies2explore.com behaalde BREIN een zogeheten ex parte beschikking bij de Rechtbank Limburg. De inbreukmaker werd met een dwangsom van 2.000 euro per dag tot een maximum van 50.000 euro bevolen zijn inbreuken te staken​.

De beheerders van Music4you.org zijn via sommaties benaderd. Ook zij hebben hun inbreuken gestaakt en de website gesloten. Met de aangesproken personen zijn schikkingen getroffen voor een totaalbedrag van 6.000 euro.