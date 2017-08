‘Concurrentie Whole Foods kan ook gunstig uitpakken voor Ahold Delhaize’

Redactie Emerce Nieuws -

De online verkoop van boodschappen zou als geheel een impuls kunnen krijgen van de ontwikkeling die Amazon in gang zet met de overname van Whole Foods. Dat stelt beleggersvereniging VEB.

Online boodschappen doen moet de grote doorbraak nog beleven. Ahold Delhaize investeert flink in online, het mikt voor 2020 op 5 miljard euro online omzet. Groei van de markt als geheel zal het halen van deze doelstelling makkelijker maken.

VEB schetst vijf scenario’s voor Ahold, dat vrijdag flinke klappen kreeg op de beurs na het nieuws dat Amazon en Whole Foods de prijzen gaan verlagen. Het supermarktconcern verloor vrijdag ruim 6 procent van zijn beurswaarde. Het moederbedrijf van Albert Heijn haalt namelijk het gros van zijn omzet uit de Verenigde Staten en de marges bij de Amerikaanse dochters zijn op dit moment aanzienlijk lager dan in Nederland.

Wat beleggers extra nerveus maakt is de mededeling dat Amazon Whole Foods en Amazon Prime gaat integreren. Abonnees zouden dan goedkoop en zonder bezorgkosten kunnen bestellen. Ook komen er Amazon kluizen in de winkels.

De concurrentie kan volgens VEB zeker verkeerd uitpakken. Ahold Delhaize heeft met Peapod op dit moment een van de grootste online boodschappendiensten van de VS. De combinatie tussen de fysieke winkels en de absolute top in e-commerce is duidelijk een niet te onderschatten machtsfactor. In dit scenario zouden bestaande online-initiatieven als Peapod van Ahold Delhaize weggevaagd kunnen worden, terwijl de fysieke omzet langzaam verdwijnt naar Amazon.

Maar VEB zegt echter ook dat er ruimte kan zijn voor Amazon én Ahold Delhaize. Elektronicaketen Best Buy, een paar jaar geleden nog afgeschreven, groeide in 2017 bijvoorbeeld harder dan de markt. Het aandeel staat op de hoogste stand ooit en is sinds eind 2012 bijna verzesvoudigd, ondanks Amazon.

‘Het idee dat er in de e-commerce maar ruimte is voor één partij is vooralsnog gelogenstraft. Dat er dan geen ruimte zou zijn voor een partij uit de supermarktsector op het moment dat Amazon zich op online boodschappen mikt, lijkt niet een logische aanname.’