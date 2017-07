‘Cuba beste bestemming voor digital detox’

Redactie Emerce Nieuws -

Wie op vakantie zo min mogelijk ‘connected’ wil zijn moet volgens hotelzoekmachine Kayak naar Cuba. Maar liefst 98 procent van de hotels in hoofdstad Havana beschikt namelijk niet over wifi.

Op de gedeelde tweede plaats staan Manilla en Seoel, al is wifi daar aanzienlijk gebruikelijker: 27 procent van de hotels hebben geen draadloze internetverbinding. De rest van de top-10 ziet er als volgt uit:

Mumbai 25 procent Beijing 24 procent Tokyo 24 procent New Delhi 24 procent Shanghai 24 procent Marrakech 23 procent Osaka 23 procent

Azië is dus the place to go voor een digital detox. Opvallend in de lijst zijn de metropolen Tokio, Osaka en Seoel, waarvan de inwoners toch bekend staan als tech-savy. Daar zit juist de verklaring, stelt Kayak. “Het mobiele netwerk is in Japan en Korea supergoed ontwikkeld. Iedereen maakt daar gebruik van 4G en niet van wifi. In cafés is er wel wifi maar daar moet je voor betalen. Het aantal openbare wifiplekken is verder zeer beperkt,” aldus een woordvoerder.