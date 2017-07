Social Travel 30: Landal GreenParks, D-reizen en Belvilla koplopers

Gerrie Brand Emerce Nieuws -

Welk Nederlandse reismerken scoren het best op social media? Emerce en Buzzcapture presenteren de kwartaalmonitor Social Travel 30. Met een verrassend grote rol voor vakantieparken/-huizen.

Van vijftig Nederlandse reismerken houdt Buzzcapture elk kwartaal bij voor Emerce Travel hoe ze het doen op social en in de online media – wat is het bereik, sentiment en de PR-waarde van de ‘buzz’ rond het merk? Op basis van de positie op die drie ranglijsten wordt de ultieme top-30 samengesteld. Met in het afgelopen kwartaal (april tot en met juni) Landal GreenParks als koploper. De bungalowketen behaalde respectievelijk de zesde plek op social media, werd vijftiende qua PR-waarde en tweede qua sentiment. De sentimentscore telt twee keer mee. Opgeteld leverde dat Landal GreenParks de eerste positie op in de ranglijst, gevolgd door D-reizen en Belvilla.

Social media score

De luchthaven Schiphol staat met bijna 70.000 uitingen bovenaan qua volume op social media. Trending topics in de gemeten periode zijn de aanhoudende drukte op de luchthaven en de aankomst van de reuzenpanda’s Wu Weng en Xing Ya uit China – en vooral de rol van Schiphol in de aankomst van de dieren. De berichten over de drukte betroffen met name klachten en vragen. Sommige tweets geven met een foto aan dat het toch echt hoog tijd is dat er wat aan de wachtrijen wordt gedaan.

Bij Ryanair kwam door deze tweet naar voren dat de maatschappij mensen opzettelijk uit elkaar zou zetten, om ze zo extra geld in rekening te kunnen brengen. Dit zorgde voor veel negatieve buzz rondom de organisatie.

De campagne van TUI in combinatie met Ajax pakte op Twitter erg goed uit. De tweet die je moest retweeten om kans te maken op een reischeque ter waarde van 750 euro kreeg ruim 1.100 retweets en zorgde zo voor een opvallende piek in het volume op social media van TUI Nederland.

Public Relations

Roompot Vakanties kreeg veel aandacht in de media door de sponsoring van het Nederlandse wielerteam: Roompot – Nederlandse loterij. Ruim 1.000 berichten zijn gerelateerd aan deze sponsoring. Het zijn voornamelijk persberichten over het wielerteam, zoals deze recente publicatie op AD.nl over ploegleider Breukink.

Schiphol en KLM werden beide veel genoemd in de media in het afgelopen kwartaal. De pieken lopen hierin ook redelijk gelijk, bijvoorbeeld nadat KLM’s president-directeur Pieter Elbers vertelde lange wachtrijen te verwachten tijdens de zomermaanden met mogelijke reputatieschade voor zowel KLM als Schiphol als gevolg.

EasyJet kreeg veel aandacht in de media vanwege een toestel dat een noodlanding maakte, omdat passagiers hintten op een terroristische actie. De reacties op social media op deze nieuwsberichten zijn positief. ‘Beter voorkomen dan genezen’ is de algemene tendens.

Sentiment

Opvallend is dat de top drie uit de sentiment top-30 allemaal iets te maken hebben met vakantiehuisjes. Bungalowspecials, Landal GreenParks en Pierre & Vacances Center Parcs scoren hoog. Veel bezoekers delen hun positieve ervaringen op social media zoals Instagram en Twitter.

Wat verder opvalt, is dat Rotterdam/The Hague Airport 11 procent negatief sentiment kent. Dit komt voornamelijk doordat milieuactivisten het onderzoek van GroenLinks delen. Uit dit onderzoek bleek dat een uitbreiding van de luchthaven slecht zou zijn voor het milieu.