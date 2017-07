Dawanda ontslaat kwart medewerkers

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De marktplaats voor ambachtelijk, creatief handwerk Dawanda ontslaat een kwart van zijn werknemers. Het bedrijf uit Berlijn trekt de broekriem aan om zich beter op de toekomst te kunnen richten.

De meeste ontslagen vinden plaats op de afdelingen Marketing en Administratie, zowel op het hoofdkantoor in Berlijn als op de kantoren in andere landen. Dawanda, een soort Europese variant op Etsy, is ook actief in Nederland. Het is niet duidelijk of en welke impact de organisatie op de lokale activiteiten heeft.

In blog zegt oprichtster Claudia Helming: “Met een opgeruimde organisatiestructuur en weinig bureaucratie willen we ons kunnen richten op de gebieden waarmee we kunnen groeien.”

Helming gelooft nog steeds in het marktplaatsmodel waarbij zij handwerkers in contact brengt met belangstellende kopers. Wel stelt ze dat de gebruikservaring voor zowel de koper als de verkoper stukken beter kan.

Ze belooft dat het tweede half jaar van 2017 winstgevend zal zijn en, zoals het zich laat aanzien, heel 2018 ook.

In de afgelopen tien jaar haalde Dawanda zo’n vijf miljoen euro groeigeld op. Rocket Internet heeft een belang van 8,4 procent (PDF).

Foto: Andrew Smith (cc)