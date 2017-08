Digitale bank Revolut naar Nederland en België

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Het Londense fintechbedrijf Revolut huurt country managers in voor zijn Europese expansie. Naast Frankrijk, Duitsland en Spanje wil het bedrijf ook actief worden in Nederland en België.

Sinds augustus in voor de Nederlandse en Belgische markt Evert van der Hoorn aangetrokken, die kantoor houdt in Amsterdam. Hij werkte voor belegger LYNX.

Revolut heeft een app ontwikkeld, waarmee een Europese IBAN-rekening kan worden geopend. Adresgegevens invullen is niet nodig, maar verder biedt de app dezelfde mogelijkheden als een traditionele bankrekening, zoals het overschrijven van geld en het regelen van betalingen. Later dit jaar kan men met de app ook beleggen in aandelen en cryptomunten kopen.

De app wordt aangeboden met een plastic kaart van Mastercard, die moet worden opgeladen vanaf een traditionele bankrekening. In principe is het echter mogelijk om alle bankzaken via Revolut af te handelen. Het grootste voordeel ten opzichte van bestaande banken zijn de lage kosten. Revolut haalt zijn inkomsten uit premiumabonnementen, voor 8 euro per maand krijgen gebruikers bijvoorbeeld een reisverzekering.

Er zitten wel wat addertjes onder het gras: anders dan rivalen als Starling Bank, Monzo en Atom Bank heeft de scale-up geen banklicentie. Tegoeden vallen in de thuismarkt Engeland bijvoorbeeld niet onder de Financial Services Compensation Scheme.

De uitbreidingsplannen beperken zich niet tot Europa. Het nog zeer jonge bedrijf wil ook naar de VS en Azië.

De digitale bank rekent op 1 miljoen gebruikers aan het eind van het jaar (tegen 800.000 nu). Dat moet oplopen naar 50 miljoen in de komende vijf jaar. Vooralsnog is Revolut verliesgevend. Vorig jaar stond het bedrijf 7,1 miljoen pond in het rood.