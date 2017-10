Dit jaar aanzienlijk minder overstappers zorgverzekeringen

Redactie Emerce Nieuws -

Vergelijkers voor zorgverzekeringen krijgen het dit jaar vermoedelijk minder druk. 910.000 Nederlanders (5,4 procent) zijn van plan om in 2018 over te stappen van zorgverzekering. Dat zijn er 170.000 minder dan vorig jaar, toen nog 6,4 procent van de bevolking voor een andere verzekeraar koos. Dat blijkt uit een peiling van ZorgWijzer.nl onder 1763 respondenten.

Het aantal overstappers duikt daarmee voor het eerst sinds jaren onder de miljoen en is sinds 2011 niet meer zo laag geweest. Bijna vijftien procent van de verzekerden twijfelt nog op dit moment nog over een overstap.

Allereerst stellen veel Nederlanders dat het weinig verschil uitmaakt waar men is verzekerd, omdat de premie toch nauwelijks verandert. DSW verlaagt zijn premie in 2018 bijvoorbeeld met 0,50 euro per maand, en omdat dit meestal geldt als leidraad, is de verwachting dat ook de andere zorgverzekeraars de premie proberen gelijk te houden.

Als de premie bij de verzekeraar niet of slechts beperkt omhoog gaat, is er doorgaans veel minder aanleiding om de polis te vergelijken en eventueel over te stappen.

58,8 procent van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn over de huidige polis en daarom niet op zoek te zijn naar een andere verzekeraar of verzekering. 49,3 procent van de Nederlanders heeft bovendien weinig vertrouwen in een andere verzekeraar.

Van de 5,4 procent die wel van plan is om over te stappen van zorgverzekering, bracht ZorgWijzer.nl tevens de vier belangrijkste redenen in kaart. Een te hoge premie blijkt nog altijd de belangrijkste motivator om over te stappen van zorgverzekering: dit speelt bij 61,1 procent van de Nederlanders. Ook de veranderende zorgbehoefte (44,2 procent) en ontevredenheid over de dekkingsgraad (38,9 procent) spelen een grote rol.