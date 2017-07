Drie aanhoudingen in onderzoek naar online drugshandel

Redactie Emerce Nieuws -

De verkoop van drugs via het darkweb gaat onverminderd door. Dinsdag zijn drie personen uit Amsterdam en Amstelveen in hun woningen aangehouden. Het Post/Pakket Interventieteam (P2it) kwam de verzending van verdovende middelen via reguliere postpakketten al enige tijd terug op het spoor.

Bij de doorzoekingen zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder 13.000 euro aan contanten en vijftien dure horloges. Ook is in een woning in Amsterdam een gaspistool, klapmes en een ploertendoder aangetroffen. Een van de garageboxen in Amstelveen was tot de nok toe gevuld met allerhande softdrugs en aanverwante benodigdheden voor de productie daarvan.

Maar ook zakken hennep, marihuana en wiet evenals voorgedraaide joints prijken op de lijst inbeslaggenomen spullen.

Het onderzoek 26Festus werd begin dit jaar gestart, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Nederland is de grootste afzender van MDMA en XTC naar landen in de hele wereld. Criminelen gebruiken het reguliere bezorgproces van brieven en pakketten voor hun (online) handel in verdovende middelen.