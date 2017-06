Dropbox helpt jong creatief talent op weg

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Dropbox is dit jaar partner van de Cannes Lions School. Alle creatieve talenten die dit jaar meedoen aan het week durende programma maken kennis met productietool Dropbox Paper.

Paper is een dienst waarmee creatieven hun ideeën en werk kunnen vastleggen, delen voor bewerking en naar daadwerkelijke productie kunnen overbrengen. Dat sluit precies aan op het werk en de digitale werkwijze van millenials, moet de Lions-organisatie hebben gedacht.

Hoe de cloudgebaseerde dienst precies wordt ingezet, wordt niet helemaal duidelijk. Het is wel zonneklaar dat Dropbox dicht tegen creatieve en mediawerelden aan schurkt om zijn opslagdienst maar ook Paper constant goed onder de aandacht te brengen. Het bedrij zoekt aansluiting tot filmmakers, musici en makers van tijdschriften om, in zijn eigen woorden, te helpen om verhalen te vertellen.

Cannes Lions School is een week durend programma waarin tieners en twintigers les krijgen van toppers uit de creatieve wereld om zich te bekwamen in het werk van de creatieve wereld in de brede zin.