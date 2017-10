Duizenden zakelijke klanten Foodora Nederland

Tweehonderd bedrijven en drieduizend medewerkers bestellen met enige regelmaat lunches en diners via Foodora.

Een jaar geleden lanceerde Foodora Nederland de dienst waarmee bedrijven op grotere schaal orders kunnen plaatsen. Gisteren deelde Nederland-baas Vincent Hosman deze cijfers op het event B2B Digital Europa, dat onderdeel is van Amsterdam Eweek.

Medewerkers van bedrijven blijken Foodora met name voor de diners te gebruiken. Groepen die ’s avonds werken, aan projecten of regulier ingepland, laten steeds makkelijker eten op het werk bezorgen als alternatief voor het aanbod van de broodjescarroussel of bedrijfsrestaurant. Werkgevers raegeren daarop door budgetten beschikbaar te maken, bij wijze van secundaire arbeidsvoorwaarde.

Hosman: “Voor diners zijn we dan first choice, voor lunch willen we dat ook wel maar de cultuur in Nederland is zo dat we eerder add-on zijn.”

Op de particuliere markt, waar Foodora 2,5 jaar geleden in Amsterdam mee begon, schermt de country manager met 986 procent groei, een netwerk van duizend bezorgers en 750 aangesloten restaurants. In Nederland is de luxere maaltijdbezorger acief in zeven steden. Met een bezorgtijd van gemiddeld 32 minuten pikt het, net als concurrent Develiveroo en UberEATS, martkaandeel van marktleider Thuisbezorgd.nl. Met name in binnensteden zou dat goed en snel lukken.

Foodora is een internationaal label van Delivery Hero.