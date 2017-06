E-Commerce Live: de foto’s

Redactie Emerce Nieuws

Picnic, Zalando, Google, Bol.com, Fonq, Coolblue en Bloomon, iedereen die wat te betekenen heeft in de e-commerce was gisteren present op Emerce E-Commerce Live in de Beurs van Berlage. Dit jaar voor het eerst met een Event-in-event eFulfillment & Logistics. Naast tal van lezingen kon je je aansluiten bij een van de vele ronde tafel gesprekken. De foto’s zijn van Peter Boer. Vandaag in de Beurs van Berlage Digital Marketing Live.