Eerste IAB Programmatic Awards uitgereikt

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het beste werk met programmatic advertising van voorlopersland Nederland is zojuist bekroond tijdens de eerste IAB Programmatic Awards.

Zojuist werden in het Westergastheater in Amsterdam de Programmatic-prijzen uitgereikt. Specialisten uit de wereld van online reclame keken er reikhalzend naar uit, om te zien welke cases als meest vernieuwend worden bestempeld.

Programmatic advertising is de meeste dynamische vorm van internetreclame omdat zo goed als real time wordt bepaald welke reclameboodschap het beste aan welke internetgebruiker kan worden getoond. Targeting is daarbij slechts één variabele. Het vertellen van een always on-verhaal en het dynamisch genereren van gepersonaliseerde content zijn twee andere variabelen.

Aan het begin van deze maand werden de genomineerden bekendgemaakt in deze vijf rubrieken: Branding/awareness, Performance/activatie, Always on/Full funnel, Innovatieve strategie en Datadriven creative. Hierin wordt vooral het innovatieve, vernieuwende werk in deze nieuwe vorm van internetreclame belicht.

De winnaars die zojuist gelauwerd zijn:

TALENT AWARDS

– Campagne manager – Bannerconnect – Tobias Tanger

– Preacher – Massarius – Bert Jan ten Kate

– Yield manager – Improve Digital – Marlous van den Oever

– Pionier – Omnicom – Marco Bar

– Rising star – Kinetic – Aaron Spijkers

CAMPAGNE AWARDS

Branding / Awareness

1. Bannerconnect – Burst strategie

2. MobPro – Danone Hüttenkäse

3. Havas – Disney Finding Dory

Performance / Activatie

1. IPG Mediabrands – Jumbo snel besteld

2. MobPro – Marktplaats app marketing

3. SearchResults – Politie Zeeland & West-Brabant

Always on / Full funnel

1. Bol.com – #PakjeLiefde

2. SearchResult – Essent Daltarief

3. FreshFruit – DELA Uitvaartverzekering

Innovatieve Strategie

1. Nmpi – Transavia wintersport

2. Bannerconnect – KPN bridging ATL attribution gap

3. MobPro – Greetz Verjaardag

Data-driven creative

1. OMD – Renault

2. Adcombi – Cornetto Liefde

3. Bluemango – Vodafone Vluggertjes

Foto: Sam Howzit (cc)