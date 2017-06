Eerste sprekers op Embassy of Dutch Creativity bekend

Redactie Emerce Nieuws -

Komende maand presenteert de Nederlandse creatieve industrie zich op het internationale reclamefestival in Cannes. De eerste sprekers die de Nederlandse delegatie op het podium zet, zijn bekend.

Pentagram, KLM, Heineken, MediaMonks en The Next Web zijn de eerste namen die Embassy of Dutch Creativity bekendmaakt. Ze zullen gedurende de week het programma vullen. Inmiddels zijn er al bijna zestig verschillende ambassadeurs en partners aangesloten bij de Nederlandse creatieve handelsmissie tijdens Cannes Lions, de Embassy of Dutch Creativity.

Naast events die door partners georganiseerd worden, is er maandag tot en met donderdag ’s middags een eigen programmering op een eigen locatie. Daaronder een ‘meeting of minds’-panel, met Nederlandse en internationale creative leaders en Cannes Lions-juryleden. Het programma haakt in op de Cannes Lions thema’s: maandag ‘The Art of Creativity’, dinsdag ‘The Creative Marketer’, woensdag ‘The Future of Design’ en donderdag ‘Tech Trends’.

Foto: Maurits Verbiest (cc)