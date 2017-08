eHealth Convention: De robotnurse komt eraan

Redactie Emerce Nieuws -

Robots kunnen steeds meer. In de zorg groeit de interesse. Dat ze er komen, is geen vraag meer. Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia Zorg, vertelt dit najaar op eHealth Convention over de weg naar de robonurse. Wat weten we anno 2017 over de inzet van verschillende robots in de zorg?

Emerce eHealh Convention, dat Emerce zoals gebruikelijk organiseert samen met Skipr, wordt dit jaar in november gehouden.

Personele krapte, een complexe zorgvraag en maatschappelijke eisen leggen een grote druk op kwaliteit van ouderenzorg. Voor Cordaan is innovatie daarom een noodzaak. Ellen Maat, directeur strategie kwaliteit & innovatie bij Cordaan gaat in op oplossingen en het overwinnen van drempels als first mover.

En we kunnen uiteraard ook niet om big data. Met behulp van gegevens uit elektronisch patiëntendossiers en nieuwe software kan de best denkbare behandeling worden berekend voor nieuwe patiënten. Dat kan de sterfte verlagen en de behandelduur verkorten. Het gebruik van big data aan het bed van de patiënt is breed toepasbaar en veelbelovend. Intensivist Paul Elbers van het Vumc gaat in op de nieuwste resultaten en bespreekt de next steps.

De locatie is vanouds Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kaarten hier.