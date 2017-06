Fintech in Nederland lijdt onder wet op de remmende voorsprong

Nederland heeft volop belangstelling voor fintech, maar het gebruik ervan valt vergeleken met andere landen toch wat tegen. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en advieskantoor EY.

Een gemiddelde van 33 procent van de digitale actieve consumenten in twintig onderzochte markten maakt inmiddels gebruik van fintech diensten. In Nederland is dit nog maar 27 procent.

De voornaamste reden hiervan is de lage mate van bekendheid met fintech diensten, maar onze sterke ‘traditionele’ financiële infrastructuur speelt ook een belangrijke rol. Oftewel Nederland heeft last van de wet op de remmende voorsprong.

China en India stijgen ver boven Nederland uit met respectievelijk 69 en en 52 procent adoptie. In deze landen is de digitale infrastructuur goed en is de traditionele financiële sector minder ontwikkeld, waardoor er veel ruimte is voor snelle groei.

Het Verenigd Koninkrijk voert de lijst aan van ontwikkelde landen met 42 procent.

Het onderzoek laat zien dat betaaldiensten leidend blijven op fintech gebied met een adoptiepercentage van 33 procent in 2017 binnen de ondervraagde groep Nederlandse consumenten.

Ook diensten rondom verzekeringen doen het goed. In 2015 waren verzekeringen nog de minst gebruikte fintechdienst, nu staan zij op de tweede plaats qua populariteit, met een wereldwijd gemiddelde van 24 procent onder de ondervraagden. In Nederland is dit zelfs 26 procent.