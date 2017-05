Willem Vermeend met tien ‘fintech’ aanbevelingen voor kabinet

Redactie Emerce Nieuws -

Economie 4.0 verandert het spel, nu de regels nog. Dat is in één zin de belangrijkste aanbeveling die fintech-ambassadeur Willem Vermeend vandaag naar minister Jeroen Dijsselbloem heeft gestuurd. Op verzoek van Dijsselbloem heeft de oud-minister een rapportage opgesteld om de financiële innovatie in ons land te versterken.

Hoogleraar Willem Vermeend adviseert het nieuwe kabinet om op korte termijn met een visie op die digitale economie te komen. Onderwerpen die structureel op de agenda horen, zijn volgens Vermeend onder meer digitale diensten, beveiliging, fraude, databescherming en privacy.

In zijn rapportage wijst Vermeend er met klem op dat de nieuwe economie, ook wel aangeduid als Economie 4.0, alle bedrijfssectoren raakt. Dus ook de financiële sector.

In het rapport, waarvoor uitvoerig overleg is geweest met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken, schrijft Vermeend dat dit vraagt om een overheid die de digitale transformatie in internationaal perspectief doorgrondt, omarmt en faciliteert.

‘Een toekomstbestendig wetgevend kader is onontbeerlijk en vraagt om adaptieve wet- en regelgeving om ook juridische zekerheid te bieden aan de markt’, aldus Vermeend, die benadrukt dat de markt en de toezichthouders meer moeten experimenteren met roboadvies, big data en nlockchain.