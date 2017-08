‘Food sterkste groeier in online e-commerce’

Redactie Emerce Nieuws -

In tien jaar tijd is aantal Nederlanders dat regelmatig – gemiddeld eens per maand – een aankoop doet via het internet met 240 procent gestegen. Kocht in 2007 nog 10 procent regelmatig online, in 2017 was dat 34 procent. Vooral eten, drinken en keukenapparatuur hebben hieraan bijgedragen, zo blijkt uit onderzoek van Consumer Insights van Telecompaper.

In het derde kwartaal van 2007 gaf tien procent van de Nederlanders aan dat ze meer dan twaalf keer per jaar een aankoop via internet doen. Vijf jaar later lag dit percentage op 19 procent en momenteel koopt 34 procent zelfs meer dan twaalf keer per jaar online. Het percentage Nederlanders dat nooit online aankopen doet, daalde intussen sterk: van 19 procent in 2007 naar 7 procent in 2017.

Een en ander heeft dat ook enorme invloed op de retail gehad. In tien jaar is omzet van de grootste online retailer Bol.com met bijna 500 procent gegroeid tot ruim 1 miljard euro. Coolblue zag in 10 jaar tijd zijn omzet met 1.600 procent toenemen, procentueel veel meer dan Bol.com. Klanten van De Harense Smid, Dynabyte, Dixons, It’s, MyCom, Paradigit, Block, Mikro-Electro, iCente en Scheer & Foppen hebben offline ook nauwelijks keuze meer, op de MediaMarkt en BCC na.

In 2007 kocht 2 procent van de Nederlanders wel eens eten of drinken via het internet, tien jaar later is dit met ruim 900 procent gestegen. Na de introductie van Hello Fresh in 2012 in Nederland volgden vele andere maaltijdboxen van nieuwe toetreders zoals Marley Spoon, maar ook Albert Heijn biedt maaltijdboxen aan.

In 2012 werd het mogelijk om vanuit de Albert Heijn app boodschappen te bestellen, voorheen kon dit alleen via de website. Ook opende Albert Heijn in dat jaar zijn eerste Pick Up Points, waar online bestellingen opgehaald kunnen worden. Inmiddels hebben alle supermarktketens een online bestelmogelijkheid met Pick Up Point en/of thuisbezorging.

Kocht zes procent van de Nederlanders in 2007 nog online bloemen of geschenken, in 2017 ligt dat op 24 procent.

Alleen de verkoop van reizen zwakt af. In 2007 boekte al 28 procent van de Nederlanders online een hotel of complete reis, in de reiswereld vielen dan ook voor 2007 al de eerste klappen. Inmiddels boekt 44 procent van de Nederlanders online een hotel of reis.