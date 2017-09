Geen verkeersexplosie Vergelijk.nl door Google Shopping

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Alle producten die op Vergelijk.nl staan, staan sinds enkele dagen ook in Google Shopping maar dat heeft nog niet tot een enorme toestroom in bezoekersverkeer geleid.

Zo klinkt de eerste ervaring van Ben Kerkhof, directeur van Vergelijk.nl. “Niet blown away, maar we zijn ook nog maar drie dagen live én onze uitingen zitten in een carrousel. Ze zijn dus niet altijd te zien.”

Twee weken geleden benaderde Google Kerkhofs team met de vraag of ze als eerste hun producten in Shopping willen kunnen presenteren. De ondernemer sloeg er direct op aan. Een bijzonder kans om als eerste praktische ervaring op te doen.

“De klik op de term ‘Van Vergelijk.nl’ zijn nu nog gratis. De andere kliks die direct naar de webwinkel gaan niet. Dat zijn betaalde links waarbij de prijs tot stand komt in een veiling. Maar ja, het is een veiling met Google. We hebben nog geen helder zicht op hoe het biedproces verloopt.”

Over enkele weken wil Google in Europa tussen de tien en twintig vergelijkingssites aansluiten op de veiling achter Shopping. De daarbij aangesloten webwinkels, wat betalende klanten van de vergelijkers zijn, kunnen in theorie meerdere posities in dat overzicht bezetten. Zowel door posities die ze direct bij Shopping inkochten (via AdWords) als via de vergelijkend waarmee ze werken.

Uiteindelijk wil Google in ieder geval rond de tweehonderd partijen toelaten tot Shopping.

De hier beschreven nieuwe opzet van Google Shopping is het directe gevolg van een straf van de Europese Commissie voor monopolistisch gedrag. Google toonde tot enkele dagen geleden prominent resultaten van Shopping en tegelijkertijd drukte het de organische zoekresultaten van prijsvergelijkers weg.

De straf bestond behalve uit een geldboete van 2,4 miljard euro ook uit de plicht om voor 27 september deze illegale praktijk te eindigen. Dat gebeurt nu door derde partijen toe te laten tot het resultatenblok van Shopping. Het gaat om een nieuwe veiling naast de bestaande rondom Shopping, dus een extra bron van inkomsten.

Beslist.nl reageert op Googles aanpassing van Shopping met: “We zijn is verrast en teleurgesteld over de huidige invulling van Google Shopping. Ze hebben de eis van de Europese Commissie, creëer een gelijk speelveld, vrijwel volledig naast zich neergelegd en zijn op oude voet verdergegaan. De enige aanpassing is, dat zij nu ook prijsvergelijkers toelaten binnen Google Shopping. Dit voldoet echter op geen enkele wijze aan de eis om een gelijk speelveld te creëren. Het is nu een farce.”

Foto: Magdalena Roeseler (cc)