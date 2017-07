GeenStijl op zwart vanwege nieuwe vormgeving

Redactie Emerce Nieuws -

GeenStijl is vanochtend enkele uren op zwart gegaan. Wat heel even een stil protest leek tegen wat het bedrijf het ‘Media sterfhuis’ noemde, blijkt een stunt om een nieuwe vormgeving te introduceren.



‘U dacht natuurlijk dat een of andere fatoensbelg de stekker eruit had getrokken. Maar dat deden we zelluf. Zodat Joris & The Devs nog even konden fijntunen. Dus stop maar met snoepjes uitdelen, Bart-poppen vertrappen en magenta-vlaggen verbranden. GeenStijl is niet dood. GeenStijl LEEFT!’ schrijft het blog.

De kenmerkende roze kleur is niet verdwenen. Wel is een aantal ‘kekke nieuwe functies’ gelanceerd. Zoals de ‘Dekselse Dag & Nacht Modus. Extrahandige eenkliks dossiers voor je darlings & favo ergernissen. Embeddable polls. Extragrote advertentieruimtes. 180 op de linkerbaan laadsnelheid. En een voorbereidende plugin preparatie voor pretpakket premium features (ntb).’

In de broncode van de zwarte pagina was vanochtend een verwijzing naar het Mediahuis te vinden. De Telegraaf zelf citeerde een raadselachtige tweet van medewerker Joris von Loghausen: ‘Operation Chrashing Eagle is go!’

Het is geen geheim dat Het Mediahuis het blog en zustersite Dumpert liever niet overneemt. Dat blijft echter een zaak van TMG zelf, aldus topman Gert Ysebaert. Vrijdag maakt TMG de halfjaarcijfers bekend.