Adverteerders gelaten over mediarel rondom GeenStijl

Erwin Boogert

De meeste adverteerders die hun campagnes op GeenStijl en Dumpert staakten, zetten die na het weekend al weer aan. Een andere groep begon pas sinds afgelopen maandag überhaupt na te denken over zijn positie op betreffende sites.

“De grote druk is van het onderwerp af. Bij adverteerders is er eind vorige week op hoger niveau gekeken naar wat ze moesten met hun posities op GeenStijl en Dumpert. Een deel dacht aan blackslisten, maar de meesten degenen die dat daadwerkelijk deden haalden die er al weer vanaf of doen dat in de loop van de week.”

Zo klinkt een reactie ‘van achter de schermen’ in de mediarel die NRC en Volkskrant eind vorige week aanstichtten. Bart Leeffers is als Lead Consultant Display Marketing werkzaam bij Storm Digital, een onafhankelijk partij die grote merken helpt bij het inricten en beheren van hun reclamecampagnes op internet.

“Ze reageren allemaal vooral genuanceerd”, niet activistisch of getergd. Dat is ook niet vreemd. Adverteerders willen vooral goede resultaten op hun campagnes en dan maakt het ze eigenlijk niet uit waar ze die vandaan halen. Zo lang de inkoopprijs (CPM en CPC) en de interactieratio’s maar goed zijn. “Dat is waar het om draait.”

Dat de adverteerdersmarkt zich eind vorige week heeft geroerd als reactie op de hetze staat wel vast. Leeffers, en Dumpert zelf ook (vanaf 4:07), zag op enig moment zelfs Duitse advertenties op GeenStijl verschijnen. Reden: Nederlandse partijen trokken zich even dermate hard terug van de nieuwssite dat buitenlandse partijen het bereik van hun campagnes met goedkoop buitenlands (Nederlands) verkeer konden aanvullen in een enigszins aanpalende markt.

Maar lang niet alle adverteerders reageren zo resoluut. Mediabureau Dentsu Aegis in Amsterdam krijgt pas sinds afgelopen maandag serieuze vragen van klanten of het raadzaam is om op GeenStijl te adverteren. De woordvoerster: “Omdat het pas in het weekend in de kranten stond. We bekijken van klant tot klant in hoeverre er brand safety issues zijn en welke de specifieke wensen een adverteerder heeft qua doelgroep en de sites waar hij wil staan. Op basis daarvan geven we hen advies.” De resultaten van die adviezen, mochten ze negatief zijn, hebben misschien weken of zelfs maanden nodig om zijn beslag te krijgen.

Het ministerie van Defensie en de Belastingdienst hebben niet zoveel bedenktijd nodig. Die hebben besloten tijdelijk hun campagnes op GeenStijl en Dumpert te staken.

Opvallend is ook hoe snel en gericht Google Nederland reageert. Die blijkt erg druk bezig met voorlichting geven over adverteren met Doubleclick en YouTube.

Leeffers van Storm Digital: “Ze publiceerden een lijst om adverteerders nog eens goed te vertellen hoe zij hun campagnes goed moeten instellen om hun uitingen wel en niet op bepaalde sites te tonen.” Dat blijkt nodig. Doubleclick markeert namelijk nagenoeg alle kranten als ‘gevoelige omgevingen’ omdat daar dagelijks over moord, brand en geweld wordt geschreven. “Daarom sluit je nieuwssites niet per definitie uit en moet je dat op individueel niveau doen.”

Daarnaast signaleert de expert dat YouTube als de wiedeweerga nieuwe targetingfilters heeft geïntroduceerd. Overgenomen uit de VS zijn drie nieuwe filters in beta geactiveerd: sexual suggestive content, sensational & shocking en profanity & rough language. “En iedere video moet nu tienduizend views hebben gekregen wil er überhaupt reclame bij komen te staan.” Een goede zaak, vindt Leeffers, want dan krijgt niet ieder eerste de beste filmpje commerciële boodschappen. “En wordt YouTube een beschermder omgeving.”

