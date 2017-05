Infographic: 104 onbekende feiten over mobiele marketing

Redactie Emerce Nieuws -

Mobiele marketing is een verzamelbegrip voor een groot aantal promotionele activiteiten: van het gebruik van QR codes tot locatiegebaseerde campagnes. Al in 2011, ruim tien jaar nadat de eerste mobiele advertentie via SMS was verzonden, was het een industrie van 14 miljard dollar. Website Builder zette een groot aantal feiten met betrekking tot mobiele marketing onder elkaar.

