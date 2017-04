Infographic: de fenomenale groei van mobiele marketing

Redactie Emerce Nieuws -

Mobiele marketing is het afgelopen jaar gigantisch gegroeid. Niet dat de oude vertrouwde desktop is afgeschreven, maar zeker oriëntatie op nieuwe producten of diensten doen we op de smartphone of tablet. Met 2,6 miljard smartphonegebruikers is de potentie enorm. In deze infographic een paar (Amerikaanse) statistieken.