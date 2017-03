Infographic: hoe schrijf je de ideale banenadvertentie?

Redactie Emerce Nieuws -

Komende donderdag organiseert Emerce wederom Emerce eRecruitment in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, hét jaarlijkse evenement over online innovaties voor professionals in recruitment. Dus hebben we maar eens een infographic geselecteerd die betrekking heeft op banen: hoe schrijf je de ideale banenadvertentie? Acht tips van Headway Capital.