Zo kom je bij Emerce eDay

Redactie Emerce Nieuws -

Morgen barst het grote jaarlijkse Emerce-evenement weer los, Emerce eDay. Voor de vierde maal alweer in de Kromhouthal in Amsterdam Noord. We leggen uit hoe je daar het beste kunt komen.

De Kromhouthal is onderdeel van bedrijventerrein De Overkant en is makkelijk bereikbaar per veerpont vanaf Amsterdam CS. Neem de pont naar het IJplein (de meest rechter pont als je met je rug naar het station staat). Naast de reguliere pontjes vind je ook de eDay Ferry. Let op het digitale bord Emerce eDay. Deze brengt je direct naar de locatie. Handig: je checkt gewoon al in op de pont. Shuttles staan klaar.

Liever met de bus? Neem buslijn 32 of 33, vanaf halte Johan van Hasseltweg. Loop in de richting van de rotonde en neem de tweede afslag om rechtdoor te gaan op de rotonde. Je bevindt je nog steeds op de Johan van Hasseltweg. Neem de tweede afslag rechts om het Gedempt Hamerkanaal op te gaan. Volg deze weg tot ongeveer het einde.

Een andere optie is Buslijn 38 (vanaf halte Hamerstraat). Loop de Meeuwenlaan af richting de supermarkt ‘Dirk van den Broek’. Ga voor de supermarkt links de Motorkade in. Volg deze weg de bocht mee naar links. Je bent nu op het Gedempt Hamerkanaal. Tegenover nummer 96 vind je hoofdingang van het terrein

Op de fiets? Neem de veerpont naar het IJplein. Vanaf dit plein fiets je via de Meeuwenlaan verder. Je blijft deze weg volgen tot je aan de rechterzijde supermarkt DIRK hebt ezien. Daarna sla je rechtsaf naar de Motorkade. Op het terrein van de Kromhouthal is een fietsenstalling gecreëerd.

Met de auto? Speciaal voor eDay hebben we een eigen parkeerterrein gereserveerd. Hier kun je gratis parkeren.

Adres voor navigatie: Aambeeldstraat, 1021 KP Amsterdam. Na de afslag S116 neem je de derde afslag rechts (Industrieterrein Noord 300-399), bij de verkeerslichten ga je links richting Johan van Hasseltweg. Vanaf de rotonde volg je de borden Parkeren eDay. Onze verkeersleiders en parkeerwachters begeleiden je naar je parkeerplaats.

Let op: parkeren bij De Kromhouthal zelf is niet mogelijk.

Andere eDay weetjes

Deuren gaan open om 08.30 uur, programma begint om 10.00 uur.

Gebruik de Emerce app (Android, iOS) om je programma samen te stellen.

De hele Kromhouthal wordt voor eDay gebruikt, ook de zijvertrekken. Volg de borden in de grote hal voor de juiste zalen.

Voor wifi selecteer EDAY2017 (geen wachtwoord)

Foto: Peter Boer