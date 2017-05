Koper Marktplaats.nl wordt CEO van Etsy

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De man die in 2004 Marktplaats.nl kocht voor eBay, Josh Silverman, is de nieuw CEO van de marktplaats voor creatievelingen en ambachtslui Etsy.

Met deze stap komt de Amerikaan weer aan boord bij een bedrijf dat hevig behoefte heeft aan een strategische koerscorrectie. Bij eBay deed hij dat onder meer door Marktplaats.nl te kopen voor 225 miljoen euro, daarmee de Nederlandse markt inlijvend, en in de jaren daarna in de rol van CEO bij eBay-acquisties Shopping.com en Skype.

Etsy is een internationale handelssite waar creatievelingen en ambachtslui hun eigen maaksels verkopen aan een internationaal publiek. De onderneming is sinds april 2015 aan de beurs genoteerd en de koers laat sindsdien enkel een dalende lijn zien. Gisteren sloot het nog vier procent lager.

Eind vorige week meldde Silverman zich met een bericht aan de verkopers op het handelsplatform. “Mijn topprioriteit is focus op het belangrijkste aspect: meer kopers naar jullie winkels brengen. De beste manier om dat te doen is een uitstekende koopervaring te creëren en jullie behoeftes tot in de grond te begrijpen.”

Onlangs vertrokken de CEO en CTO van Etsy. De COO, Linda Findley Kozlowski, bleef in het zadel en is volgende week donderdag in Amsterdam. Daar is ze een van de sprekers op The Next Web Conference.

Foto: jaykayess (cc)