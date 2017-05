Mediabedrijf Vivendi brengt (indirect) bod uit op Havas

Redactie Emerce Nieuws -

Mediabedrijf Vivendi wil de Franse reclamegroep Havas overnemen. Er is een bod van 2,36 miljard euro uitgebracht op het belang van zestig procent dat Groupe Bolloré heeft in Havas.

Vivendi is eigenaar van Canal Plus en Universal Music Group. Ook heeft het een controlerend belang in Telecom Italia, Gameloft en videoplatform Dailymotion.

De appel valt overigens niet ver van de boom. Vincent Bolloré is behalve voorzitter van Groupe Bolloré ook bestuurder van Vivendi. En de vader van CEO Yannick Bolloré van Havas.

De bedoeling is dat alle banen behouden blijven.