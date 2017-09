Michel Schaeffer publiceert ‘Het geheim van bol.com’

Erwin Boogert

Vandaag verschijnt het boek van oud-marketingdirecteur Michel Schaeffer van bol.com met daarin een persoonlijke geschiedschrijving van de ontwikkeling van bol.com. Geen grote onthullingen, wil leuke blikken achter de schermen. Bijvoorbeeld hoe aankomend Huub Vermeulen over zijn theewater ging en hoe de auteur de aankondiging het faillissement van een hele sector aanschouwde.

Gisterenavond vond in Amsterdam de presentatie plaats bij uitgeverij Atlas Contact. Schaeffer koos bewust voor een publieksuitgever omdat ‘Het geheim van bol.com’ een boek is voor iedereen. “Het is geen businessboek, wel een boek met verhalen over business.” De auteur neemt de lezer mee in zijn leven, vertelt en laat zichzelf soms zien. Het is vooral het verhaal zelf dat het werk doet met een prettig ritme.

Schaeffer, die zijn dagen nu vult met advieswerk voor investeerders, commissariaten en raden van advies en toezicht, hoopt twintigduizend exemplaren te verkopen. Bij zakelijk georiënteerde boeken spreek je dan over een echte bestseller. “Ik zoek graag uitdagingen.” Helemaal onrealistisch lijkt het doel niet, want via de voorverkoop zouden al enkele duizenden exemplaren zijn verkocht aan bedrijven en particulieren.

Natuurlijk heeft de boomlange Rotterdammer een plan om zijn boek te promoten. Ervaring genoeg, alleen zit hij dit keer aan de andere kant van de tafel. Als schrijver, niet als de marketeer van de winkel. En, het moet worden gezegd, dat doet hij verre van onverdienstelijk.

‘Het geheim’ gaat over mensen, vooruitkijkend ondernemen, strategisch puzzelen en pulken. Het succes, zoveel is duidelijk, ligt vooral in het team met alle medewerkers, de passie, gezond verstand, chronische ontevredenheid, kritisch vooruitdenken en – wat heet – groot denken.

Vermakelijk is de passage waarin groot denken groots dromen wordt. Het management filosofeerde hoe groot de omzet per 2015 wel niet zou kunnen worden. Toen een van de aanwezigen, tegen een ander opbiedend, zelfs het bedrag van 250 miljoen durfde te roepen, was de maat vol voor aankomend CEO Huub Vermeulen. Met dit soort luchtfietserij had hij niets. Uit pure irritatie wierp hij zijn pen op tafel. Maar het doel stond. In 2016 ging de omzet over de grens van een miljard euro heen.

Tegen Emerce zegt de kersverse non-fictie schrijver: “Van dat grote dromen heb ik geleerd dat als je een doel stelt dat je daar de middelen bij moet zoeken om er naartoe te werken. Niet denken wat moet, maar doen wat kan.”

Het verhaal van bol.com is geen aaneenrijging van successen. Herhaalde pogingen om een digitale propositie met digitale muziek en gaming neer te zetten, mochten niet baten. “Die giganten komen voor ons niet eens aan de telefoon.” De realiteit van de gamingmarkt drong tot Schaeffer en collega Daniel Ropers door tijdens een geheime presentatie van de toen nog te lancering Playstation 3. “Ze demonstreerden ook de PlayStation Store. Geen van de aanwezigen had door waar ze naar keken. Daniel en ik keken elkaar aan en onze blik sprak boekdelen.” Het failliet van de fysieke gamewinkel stond op de stoep.

Nu het boek vanaf vandaag in de reguliere boekhandels ligt, zal Schaeffer behalve in panels ook in boekwinkels optreden. Met een knipoog: “Kunnen zij een keer geld verdienen aan bol.com.”