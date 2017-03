Moederbedrijf Werkspot koopt Brits MyBuilder

Internationale klusmarktleider HomeAdvisor, het moederbedrijf van Werkspot.nl, neemt MyBuilder uit Engeland over. De marktplaats verbindt consumenten en klussers met elkaar.

Met deze overname heeft HomeAdvisor, onderdeel van het beursgenoteerde IAC, vijf Europese klusplatformen onder beheer. Vanuit Nederland wordt naast Werkspot.nl ook Instapro gerund. Laatstgenoemde is het eigen label waarmee HomeAdvisor nieuwe markten betreedt. MyHammer uit Duitsland en Travaux.com uit Frankrijk bestonden reeds.

Ronald Egas, CEO van Werkspot en Instapro, licht toe: “Het is indrukwekkend om te zien hoe snel de online klusmarkt zich ontwikkelt in Europa. Onze missie is de meest betrouwbare en makkelijke manier te worden om klussen te regelen. De klusmarkt is momenteel minder dan 10% online, dus dit is nog maar het begin. Er liggen nog zoveel kansen om consumenten en vakmannen elkaar online te laten vinden en wij werken er hard aan om die kansen te grijpen.”

MyBuilder is in 2008 opgericht en bemiddelt nu maandelijks bij zestigduizend klussen, aangenomen door ruim 25.000 vakmannen. De online klusmarkt in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op zestig tot zeventig miljard dollar en beslaat ongeveer vijftien procent van de totale Europese markt.

