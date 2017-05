Nederlandse bedrijven geven 7,7 miljard euro uit aan R&D

Redactie Emerce Nieuws -

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft, in elk geval in 2015, bijna 7,7 miljard euro gespendeerd aan R&D, iets meer dan het jaar ervoor. De tien bedrijven met de grootste uitgaven namen samen ruim een kwart van dat bedrag voor hun rekening. Dat meldt het CBS woensdag.

Nederland telde in 2015 ongeveer 20 duizend bedrijven die uitgaven hadden voor R&D. Daaraan gaven zij in 2015 7,7 miljard euro uit. Meer dan de helft (59 procent) van dit bedrag is uitgegeven door bedrijven met minimaal 250 werkzame personen.

Tussen 2011 en 2015 kwam jaarlijks meer dan de helft van alle uitgaven aan R&D-activiteiten van die grote bedrijven. Dat de tien grootste bedrijven ongeveer een kwart van alle R&D-uitgaven doen, is al enkele jaren zichtbaar. Het gaat dan bijna uitsluitend om bedrijven in de industrie.