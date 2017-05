Amazon breidt R&D in Cambridge flink uit

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon breidt zijn R&D activiteiten in Engeland sterk uit. In de universiteitsstad Cambridge moeten 400 mensen komen te werken.

Het zal gaan om een verzameling van datawetenschappers, spraakexperts, programmeurs en wiskundigen. Zij zullen zich vooral bezighouden met toepassingen voor Prime Air (drones) en Alexa (spraak).

Amazon had al een onderzoekscentrum in Castle Hill. Die blijft bestaan. Het nieuwe kantoor is gevestigd bij het treinstation.

Eind dit jaar moeten zo’n 1500 Amazon werknemers in Engeland zich met innovatie, of het nu cloud of drones gaat.