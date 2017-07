Nederlandse muziekdienst 22tracks stopt

Redactie Emerce Nieuws -

De Nederlandse muziekdienst 22tracks stopt ermee. Dat einde zat er al langer aan te komen. De apps waren vorig jaar al verdwenen en het platform baseerde zijn speellijsten de laatste tijd nog slechts op Apple Music en Spotify. Zelf hosten van tracks werd te ingewikkeld.

Het platform heeft acht jaar bestaan. Aanvankelijk richtte men zich op het ontdekken van nieuwe muziek en artiesten, in vrijwel alle genres, met behulp van curatoren uit de hele wereld.

Zes jaar geleden had oprichter Gilles de Smit nog de ambitie om het Verenigd Koninkrijk te veroveren. Het verdienmodel was toen nog gebaseerd op de verkoop van advertenties. Zo waren er betaalde speellijsten, waarvoor 4.000 tot 5.000 euro per week moest worden betaald.

‘Tijd voor nieuwe projecten’, meldt het platform aan zijn volgers. Of met het stoppen ook een einde komt aan het Amsterdamse evenement 22fest is niet bekend.