Netflix in Nederland groeit minder hard

Redactie Emerce Nieuws -

De groei lijkt er uit voor Netflix in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van telecompaper op basis van zijn Consumer Insights panel. De aanwas bedroeg slechts 2 procent tussen het tweede en derde kwartaal van 2017.

In het derde kwartaal van 2017 kwam de Amerikaanse videodienst in Nederland uit op een penetratie van 32 procent bij Nederlandse huishoudens. Omgerekend is dat goed voor 2,4 miljoen huishoudens, waarbij er gemiddeld ruim 2 personen per huishouden gebruik maken van een account.

Drie op de tien Nederlandse huishoudens had in het voorgaande tweede kwartaal van 2017 een abonnement op Netflix. Dat was toen 31 procent, ofwel 2,35 miljoen huishoudens. De stijging ten opzichte van het eerste kwartaal bedroeg 200.000 huishoudens, een plus van maar liefst 9 procent.

De concurrentie voor Netflix groeit ook. Amazon Prime Video ging eind vorig jaar mondiaal en is ook in Nederland actief.