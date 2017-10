Nielsen: Inkomsten offline media dalen 6 procent

De netto mediabestedingen bij offline media daalden in de eerste helft van 2017 met 6,2. Dat geldt voor tv, radio en print. Enkel bestedingen bij online media stegen in de eerste maanden met 112 miljoen.

Nieuwe cijfers van marktonderzoeker Nielsen laten zien dat de netto mediabestedingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,6 procent gestegen tot 1,9 miljard euro. Die toename is bijna helemaal toe te wijzen aan groeiende budgetten voor reclame in digitale media.

Het enige offline medium dat groeide, en wel met dubbele cijfers, is de bioscoop. Budgetten voor bioscoopreclame stegen met negentien procent.

Ondanks het feit dat de Nederlandse economie op volle toeren draait, weten de Nederlandse mediabedrijven niet te profiteren van die groei. Nielsen wijst op de open wond: meer dan de helft van de online reclamegelden stroomt naar Amerikaanse technologiedrijven, niet naar lokale media.

“In het eerste halfjaar van 2015 (-4,2%) en 2013 (-5,5%) namen de bestedingen aan televisie ook sterk af. De afname in de oneven jaren volgt altijd op een sterk eerste halfjaar in de even jaren, waarin grote sportevenementen worden georganiseerd. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2015 is de daling in 2017 twee procent. Het oneven/even-effect is hier dus uitgehaald.”

“De krimp bij televisie heeft door het grote marktaandeel wel een versterkend effect op de totale ontwikkeling van de mediabestedingen aan traditionele media. Dat de daling nog enigszins geremd werd is te danken aan kleinere mediumtypen radio, out of home en bioscoop. De advertentie-omzet bij radio was in de eerste helft van 2017 nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder.”

De netto mediabestedingen offline media daalden met 63 miljoen euro terwijl de bestedingen aan online stegen met 112 miljoen euro. Daarmee nam het aandeel van online toe van 45 procent in de eerste zes maanden van 2016 tot bijna vijftig procent in dezelfde periode in 2017.

Foto: Nicolas Alejandro (cc)