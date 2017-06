Nieuwe voorzitter voor brancheorganisatie DDMA

Redactie Emerce Nieuws -

Robert van Geffen, Global Head of B2B Customer Obsession & Digital Marketing bij Philips, is benoemd tot voorzitter van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. Van Geffen treedt per direct aan.

Van Geffen werkt al tien jaar in verschillende IT- en marketingfuncties bij Philips. Voor zijn leidende rol bij de digitale transformatie die Philips de afgelopen jaren onderging ontving hij in 2015 de Digital Transformers Award en in 2016 de Digital Innovation of the Year Award.

Van Geffen wil zich richten op een aantal concrete aandachtsgebieden: ‘Vanuit mijn achtergrond in eHealth weet ik hoe belangrijk integriteit is voor bedrijven die data inzetten, en bewustwording daarvan is dan ook een van mijn focuspunten. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat DDMA via de verschillende commissies haar meerwaarde voor leden blijft vergroten en me hard maken voor meer aandacht voor digital marketing en data binnen het Nederlandse onderwijssysteem.’

Van Geffen neemt het stokje over van Maarten Stramrood en Lucy van der Helm, die na het vertrek van Henry Meijdam het afgelopen half jaar gezamenlijk als interim-voorzitter optraden. Stramrood, Vice President Digital bij Ziggo, en Van der Helm, directeur van SIRE, gaan verder als bestuurslid. Ook Patrick Jordens, directeur van DMCC, en Pieter Meijer, directeur van Pervorm, zijn onderdeel van het DDMA-bestuur.