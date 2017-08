Pioneer oortjes en luidspreker in Apple Store

Redactie Emerce Nieuws -

Pioneer kondigde in het voorjaar nieuwe Lightning-oortjes aan onder de naam Pioneer Rayz. En die zijn vanaf deze week eindelijk te koop in de Nederlandse Apple Store. Samen met de Pioneer Rayz conferencespeaker.

Er zijn nog maar weinig ‘oortjes’ met een Lightning-aansluiting voor je iPhone of iPad. Pioneer Rayz heeft zelfs twee Lightning-ingangen. Een voor het opladen van de iPhone.

Ook ingebouwd zijn ruisonderdrukking en oordetectie, vergelijkbaar met de AirPods. De muziek wordt dan automatisch gestart of gepauzeerd wordt als je de oortjes in of uit doet.

De oortjes zijn te koop in zwart en wit met roségoud voor 179,95 euro.

De nieuwe Rayz Rally conferencespeaker versterkt je audiogesprekken via de Lightning-aansluiting en bevat ook een eigen aansluiting om tegelijkertijd de iPhone op te laden. Of dat allemaal echt handig is, moet nog worden afgewacht, je kunt de luidspreker van je iPhone immers ook aanzetten.