Recruitmentapp Cocoon eind deze maand uit de lucht

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Recruitmentapp Cocoon gaat eind deze maand uit de lucht. Oprichters Martijn Frusch en Vincent Oord erkennen dat er met de app onvoldoende te verdienen viel.

De startup uit het Rockstart Accelerator-programma richtte zich in het bijzonder op startups en snelgroeiende online bedrijven. Aan de werknemerskant lag de nadruk op designers, programmeurs, marketeers en business developers.

Beide partijen struinden door het aanbod op een manier die doet denken aan de populaire datingapp Tinder. Met één beweging gaf je aan of er een match is – of niet.

‘Mensen zijn niet continu op zoek naar werk. Maar in praktijk staat eigenlijk iedereen – ook jij en ik – het grootste deel van de tijd open voor een nieuwe uitdaging. Volgens onderzoek van LinkedIn zo’n 80 procent van de mensen. Maar tot contact tussen de partijen komt het nauwelijks. De drempels die recruiters nu opwerpen zijn namelijk veel te hoog: een vacaturepagina die om motiviatiebrieven vraagt, sollicitatierondes en assessments. En dat terwijl beide partijen na iets simpels als een kop koffie veel beter kunnen vaststellen of er een match is. Men wil een gesprek voeren, aftasten. Daarna is er ruimte voor een officieel gesprek of een test,’ vertelden de oprichters aan Emerce.

Tegelijkertijd bleek dit ook de zwakte: gemotiveerde banenzoekers gaan toch liever naar de recruitmentsite van een bedrijf. De meeste gebruikers lieten Cocoon na verloop van tijd links liggen.