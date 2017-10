Recruitz.io wijzigt naam in Wonderkind

Redactie Emerce Nieuws -

De Amsterdamse startup Recruitz.io wijzigt zijn naam in Wonderkind om verwarring te voorkomen. Het techbedrijf dat met artificial intelligence (AI) talent vindt voor bedrijven, werd nog te vaak gezien als een regulier recruitmentplatform.

Vacatures worden nu nog vooral via vacaturesites of LinkedIn gepromoot. De Wonderkind AI stely advertenties samern op basis van voorkeuren van mensen. Ze worden getoond op relevante plekken waar potentiële werknemers zich in het dagelijks online leven bevinden. ‘Onbereikbaar talent’ komt zo binnen handbereik.

Ook analyseert en optimaliseert de Wonderkind AI de wervingscampagne voortdurend, wat leidt tot meer kwalitatieve resultaten tegen aanzienlijk lagere kosten.

Wonderkind is inmiddels actief in 25 landen en werkt voor onder andere Randstad, Booking.com, KFC en Adecco. In 2016 is het bedrijf gestart met vier medewerkers, nu zijn er 71 FTE.