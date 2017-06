Redkiwi voert rebranding door

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Digitaal bureau Redkiwi voert een rebranding door om zijn nieuwe positionering duidelijk naar voren te brengen.

Afgelopen vrijdag presenteerde directeur Jasper Verbunt het nieuwe beeldmerk en nieuwe website van Redkiwi uit Rotterdam. De feestelijke bijeenkomst, ook ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan, vond plaats in het pand dat kort voor de jaarwisseling werd betrokken in de Delfshaven.

De rebranding is het sluitstuk van een intern veranderproces dat zich in 2016 voltrok. Mede-oprichter Victor Straatman was het jaar ervoor vertrokken en Verbunt besloot zich meer te gaan richten op een hoger segment klanten.

Er werkt veertig man bij het internetbureau.

Foto: MDH Fotografie & Design / Lieke Alblas