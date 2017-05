Forse groei orders bij Takeaway

Redactie Emerce Nieuws -

Maaltijdbezorger Takeaway heeft in het eerste kwartaal van 2017 47 procent meer orders verwerkt, alleen al in Nederland ging het om 31 procent. Dat blijkt uit een tussentijdse update van het Nederlandse bedrijf dat sinds kort aan de beurs is genoteerd.

Het aantal orders steeg in Duitsland nog sneller, met 47 procent. In totaal werden in alle markten samen 15,8 miljoen orders verwerkt. De groei is boven verwachting, zegt het bedrijf.

Lichte groei van 1,1 procent was er voor Scoober, het onderdeel dat maaltijden voor restaurants. Takeaway wil meer gaan investeren in Scoober.

Kwartaalcijfers zijn vandaag nog niet naar buiten gebracht. De laatste cijfers, die in maart werden gepresenteerd, vielen bepaald niet in de smaak bij beleggers: de omzet steeg weliswaar naar 111,6 miljoen euro, maar het brutobedrijfsresultaat daalde en het nettoverlies was sterk opgelopen. Daardoor ging het aandeel aanvankelijk zwaar onderuit.

Daarnaast ligt dochter Thuisbezorgd onder vuur van de horeca. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep vorige week zijn leden op om meer zelf klanten te werven, bijvoorbeeld via sociale media, omdat de tarieven veel te hoog zijn geworden.