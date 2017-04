Vierhonderd adverteerders op bol.com in 2016

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Sinds de zomer van 2016 maakten vierhonderd adverteerders gebruik van de mogelijkheid om een reclamepositie op bol.com te huren.

Steeds meer webwinkels, en dan vooral de allergrootsten, gaan zich behalve als shop ook als uitgever gedragen. MediaMarkt en Zalando hebben internationaal zoveel bezoekers en kopers dan de bezoekers- en kopersprofielen geld waard zijn voor adverteerders. bol.com sloeg in de zomer van 2016 diezelfde koers in en bediende sindsdien honderden adverteerders.

Ruim vierhonderd om precies te zijn. Dat gebeurt via een aparte tak, de bol.com Retail Media Groep. Die treedt op als exploitant van de geanonimiseerde bezoekes- en klantgegevens. Zowel producenten, verkopers als mediabureaus maken gebruik van diens diensten. Enkele namen: L’Oréal, Philips, P&G, Samsung, Universal, Disney en HP.

Deze partijen zetten middelen in als: sponsored products, programmatic display en contentmarketingcampagnes via de magazines. Dat zijn de populairste middelen. In totaal leverden deze activiteiten in 2016 zo’n tien miljoen euro op. Dat bedrag zal naar verwachting verder groeien, al is het op een totaalomzet van een miljard euro een druppel op een gloeiende plaat.

Als datamanagementplatform zet bol.com Krux in, media-inkoop geschiedt via DoubleClick. Zowel bol.com als de adverteerders gebruiken deze systemen.

Foto: eka shoniya (cc)