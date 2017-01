‘Carl Zeiss betrokken bij augmented reality-bril Apple’

Redactie Emerce Nieuws -

Apple werkt samen met de bekende Duitse lenzen-fabrikant Carl Zeiss aan een eigen augmented reality-bril. Dat schrijft in elk geval blogger Robert Scoble, een van de eerste gebruikers van Google Glasss.

Scoble baseert zich op gesprekken met een anonieme Carl Zeiss-medewerker. Die zou hebben gesproken over enkele augmented reality/mixed reality-brillen waarmee wordt geëxperimenteerd. De brillen zijn draadloos verbonden met iPhones, waarbij afbeeldingen in het zichtveld van de drager verschijnen.

Dat Apple werkt aan een augmented reality-bril bezig is, is geen nieuws. In november onthulde persbureau Bloomberg al dat het bedrijf verkennend onderzoek deed.