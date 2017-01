Clear Channel met out-of-home programmatic buying

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Adverteerders kunnen nu ook outdoorreclame programmatic gaan inkopen met een nieuwe tradingtool van Clear Channel in Europa.

Het systeem is in gebruik genomen in het centrum van Brussel en komt over anderhalve maand live in Engeland en zal daarna in andere Europese landen worden aangeboden. Zo maakt Clear Channel bekend.

In de eerste versie van het geautomatiseerde in- en verkoopsysteem kunnen media-inkopers een vaste hoeveelheid mediaruimte reserveren tegen een vaste prijs. De inkoop verloopt via diverse programmatic platforms waaronder een Demand Side Platform (DSP), Adform en een eigen platform van Clear Channel.

De targeting vindt plaats aan de hand van doelgroeppakketten.

Over enkele weken, in Engeland, krijgen inkopers toegang tot de premium digitale inventory van het grote formaat Storm. Daarna zal het het netwerk met abri’s langs de openbare weg en bij winkelcentra en supermarkten worden aangeboden.

Clear Channel heeft nog meerdere jaren nodig om een groot Europees netwerk aan te kunnen bieden.