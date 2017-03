Ergernis over advertenties in Verkenner Windows 10

Redactie Emerce Nieuws -

Microsoft experimenteert met advertenties voor Office 356 en andere diensten in de Verkenner van Windows 10. Gebruikers zijn er niet blij mee.

Diverse gebruikers melden Office-reclame in de Snelle-toegangsmap van Windows 10. Ook wordt reclame gemaakt voor extra opslag van OneDrive.

De meldingen kunnen worden uiteschakeld, maar makkelijk is dat niet. Ook het drukken op Not Now lijkt maar weinig te helpen, tot ergernis van gebruikers.

Het is niet duidelijk of Microsoft advertentieruimte aan derden ter beschikking gaat stellen. Het bedrijf verdient minder aan upgrades omdat die voor bepaalde tijd gratis zijn.