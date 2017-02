Geen meldplicht voor Airbnb-verhuur

Redactie Emerce Nieuws -

Er komt geen meldplicht voor vakantieverhuur van woningen, zoals via Airbnb. Hoewel de Tweede Kamer deze zomer een motie aannam waarin werd opgeroepen zo’n meldplicht mogelijk te maken, schrijven ministers donderdag dat gemeenten in de huidige wet- en regelgeving al genoeg mogelijkheden hebben om illegale verhuur aan te pakken.

Een meldplicht zou leiden tot ‘een disproportionele administratieve last’.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) noemt het besluit in het Parool ‘teleurstellend’. ‘In veel Europese landen past de regering wel wetten aan op basis van nieuwe ontwikkelingen, maar hier lijkt de gastvrijheidseconomie voor de regering belangrijker te zijn dan het beschermen van de woningen.’

Het kabinet wil wel kijken of het maximaal aantal verhuurdagen opgenomen kan worden in de huisvestigingsverordening, zoals dat in Amsterdam al geldt.

In 2016 verbleven 1,4 miljoen mensen in een Airbnb-accommodatie in Nederland. Volgens Airbnb leverden die 1,4 miljoen gasten de Nederlandse economie vorig jaar 795 miljoen euro op.