Infographic: Slack versus Microsoft Teams

Afgelopen week lanceerde Microft Teams, misschien wel de belangrijkste concurrent voor Slack. Daarmee lijkt de strijd om de zakelijke chatplatforms definitief losgebarsten. Teams stelt bedrijven in staat om via meerdere kanalen met elkaar te communiceren. Dat kan ook via een videochatfunctie. De dienst is gratis voor Office 365 gebruikers. Maar wat zijn de verschillen met Slack?