Mozilla trekt stekker uit Firefox OS

Redactie Emerce Nieuws -

Mozilla zet een punt achter de ontwikkeling van Firefox OS en zet vijftig ontwikkelaars op straat.

Firefox OS had een alternatief moeten worden voor Android, met als belangrijkste onderscheid dat het hele systeem op webtechnologie was gebaseerd. Het OS werd in 2013 gelanceerd, maar vond nauwelijks afnemers.

In december 2015 besloot Mozilla om Firefox OS in te zetten voor de internet of things. Panasonic rustte er zijn televisies mee uit. Er volgden nog wat projecten, maar daar is het bij gebleven. Voortaan worden ‘minder commerciële avonturen nagejaagd’.