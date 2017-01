Ruim helft organisaties gebruikt cloudapplicaties

Redactie Emerce Nieuws -

Ruim de helft van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van applicatiesoftware uit de cloud. Daarmee groeide het gebruik van cloudapplicaties in de afgelopen twee jaar met 15 procentpunt. Dat blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 6000 gesprekken die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Het gebruik van applicaties uit de publieke cloud is met voorsprong het hoogst in de onderwijssector. Leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen zijn in hoge mate cloudtoepassingen, waardoor de penetratie cloudtoepassingen in snel tempo op de 100 procent afstevent in deze sector. De transportsector lijkt vooralsnog het meest terughoudend, hier gebruikt 38 procent van de locaties applicaties uit de cloud.

Segmentatie naar omvang laat zien dat het zwaartepunt in gebruik van cloudapplicaties ligt bij bedrijfslocaties met circa 200 medewerkers. Bij 50 tot 100 werknemers ligt de penetratie op 48,8 procent, bij 100 tot 200 op 58,8 procent, bij 200 tot 500 op 58,8 procent, bij 500 tot 1.000 op 56,1 procent en bij locaties met meer dan 1.000 medewerkers op 49,5 procent.

Het aandeel dat Office uit de cloud inneemt is ten opzichte van een jaar geleden gelijk gebleven en vormt met ruim 23 procent de tweede grootste groep cloudapplicaties. Branchespecifieke toepassingen vormen circa 20 procent van de cloudapplicaties.

Microsoft is de meest voorkomende leverancier van publieke cloudoplossingen. Toepassingen van deze fabrikant worden gebruikt bij een kwart van alle bedrijfsvestigingen. Dit komt doordat Microsoft meerdere ijzers in het vuur heeft liggen op het gebied van cloudapplicaties. Het gebruik van Office 365 blijft stijgen, maar daarnaast levert Microsoft ook Exchange-oplossingen uit de cloud, zoals SharePoint en Dynamics. Cloudoplossingen van Raet worden gebruikt door 10 procent van de locaties en ADP door 7,1 procent.